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На Львівщині судитимуть двох юнаків, які пограбували квартиру

Юлія Шпак

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На Львівщині за грабіж з проникненням у житло судитимуть двох юнаків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

У відомстві зазначають, що скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою мешканців Нового Роздолу, 2000 та 2002 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.186 КК України (грабежу, поєднаного з проникненням в житло).

«Досудовим слідством встановлено, що 12 лютого 2018 року, близько 00:30 години ночі, вказані особи проникли у квартиру сусіда через вікно та побили його. Зловмисники викрали годинник та грошові кошти, після чого утекли», – йдеться у повідомленні.

Стосовно 16-річного правопорушника застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а 18-річного співучасника триматимуть під вартою, оскільки він вчинив злочин перебуваючи під домашнім арештом.

Довідково: юнакам загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

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