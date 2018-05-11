На Львівщині більше 80% жінок – мами

На Львівщині мешкає 1,3 млн. жінок, або 53% усього населення області. Більше 80% жінок – мами. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні статистики у Львівській області

Матерями минулого року стали 24758 жінок. Народилось 25002 дитини, у тому числі 12873 хлопчики та 12129 дівчаток. На світ з’явилось 774 двійняток та 9 трійняток.

У розрахунку на 100 жінок репродуктивного віку (15-49 років) народилось 149 дітей.

Середній вік жінок, що стають матерями, постійно зростає, у 2017 році він становив 28 років. Найчастіше народжують у віці 25-29 років. Одну дитину має кожна третя мама, 52% матерів народили двох дітей, 4% – 4 і більше дітей.