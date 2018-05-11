Мешканець Яворівщини, який до смерті побив односельчанина, проведе сім років за ґратами

Мешканець Львівщини, який до смерті побив односельчанина, проведе сім років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Городоцька місцева прокуратура підтримувала державне обвинувачення у суді стосовно 37-річного мешканця Яворівщини, який підозрювався у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 КК України(умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

«Подія трапилась минулоріч у квітні на території господарства потерпілого. Зловмисник прийшов до односельчанина та під час раптового конфлікту завдав йому два удари у живіт. Від отриманих травм 38-річний чоловік помер», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у суді обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Відтак, Яворівським районним судом його визнано винним та засуджено до 7 років позбавлення волі.