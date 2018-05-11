ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканець Яворівщини, який до смерті побив односельчанина, проведе сім років за ґратами

Юлія Шпак

|

Мешканець Львівщини, який до смерті побив односельчанина, проведе сім років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Городоцька місцева прокуратура підтримувала державне обвинувачення у суді стосовно 37-річного мешканця Яворівщини, який підозрювався у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 КК України(умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

«Подія трапилась минулоріч у квітні на території господарства потерпілого. Зловмисник прийшов до односельчанина та під час раптового конфлікту завдав йому два удари у живіт. Від отриманих травм 38-річний чоловік помер», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у суді обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Відтак, Яворівським районним судом його визнано винним та засуджено до 7 років позбавлення волі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська
Соломія ГОЛОВІНА
Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська

Скільки ложечок цукру ви кладете до кави? А яку кількість тістечок з'їдаєте, посьорбуючи чай? Експерти рекомендують сутт...

Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

Шукаючи третього…
Юрій Кміть для Львівського порталу
Шукаючи третього…

Українське суспільство живе надіями. То надією, що Петро зміниться, то надією, що грузин кращий, то взагалі Надією, яка ...

У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського націон...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...