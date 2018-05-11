Медзаклади Львова з 1 серпня автономізують

У Львові із 1 серпня медичні заклади стануть комунальними некомерційними підприємствами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, щоб була змога реалізувати закладений у реформу принцип «гроші ходять за пацієнтом», медичні заклади Львова перетворюють із бюджетних установ в комунальні некомерційні підприємства, тобто автономізують. Бо лише в статусі комунальних некомерційних підприємств заклади зможуть укладати договори з Національною службою здоров’я України, яка з державного бюджету оплачуватиме закладу ведення лікарем кожного пацієнта, який підписав декларацію. На цьому наголосив під час брифінгу начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб.

Зокрема, 22 березня сесія міської ради прийняла ухвали про перетворення 10 медичних закладів, які надають первинну медичну допомогу, а 19 квітня — ухвали про перетворення ще 6 медичних закладів, які надають вторинну допомогу. Останні, зокрема, могли змінити свій статут у 2020 році, так як надають вторинну медичну допомогу, однак, зі слів Володимира Зуба, вони вирішили не зволікати і перетворитись в комунальні некомерційні підприємства вже у 2018 році.

«Сесія прийняла 16 ухвал про перетворення закладів. Зараз триває процес перетворення, і 1 серпня ми зареєструємо комунальні некомерційні підприємства. І тоді заклади зможуть підписати угоду з Національною службою здоров’я України — це плануємо зробити 1 січня. І вже тоді змінюється принцип фінансування — бюджет установи буде формуватися від кількості підписаних декларацій», — сказав Володимир Зуб, начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради.

Нагадаємо, мешканці Львова активно обирають «своїх» сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів і підписують з ними декларації на обслуговування. З початку кампанії «Лікар для кожної сім’ї» декларацію з обраним лікарем уже підписали 105 тисяч містян (це близько 14% від приписного населення Львова), і кожного дня ця цифра зростає.