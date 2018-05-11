Львів’ян запрошують на безкоштовний семінар «Анатомія бізнесу» з ТОП-експертами ринку

Незабаром, 1 червня, на стадіоні «Арена Львів» відбудеться семінар «Анатомія бізнесу: Секрети ефективних управлінців». Учасниками заходу стануть 9 спікерів, заплановано 8 годин інтенсивної роботи, передбачається понад 600 учасників, у програмі — нетворкінг та цінні подарунки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Експерти з компаній «Ольшанський і партнери», «ЖЖУК», «Фабрика Бізнесу», Young Business Club, OZZY, YouTube Academy, «Бітрікс24» та Flamix розкажуть, якими інструментами маркетингу та продажів має володіти успішний підприємець, щоб бути на крок попереду конкурентів.

Участь у бізнес-семінарі безкоштовна. Обов’язкова попередня реєстрація: anatomy.bitrix.ua/spring2018/lvivjune/

Як зазначають організатори, під час заходу учасники дізнаються про те: як масштабувати бізнес у 10 разів і вийти з рутини; 5 ворогів бізнесу: знайти та знешкодити; брендштормінг; стратегічне управління фінансами в бізнесі; маркетинг на практиці: 20 фішок, які допоможуть бізнесу отримати більше прибутку; YouTube як основний канал потоку клієнтів та популярності бренду; секрети великих продажів.

Досвідом будуть ділитися:

Ігор Граф — власник 6 компаній, бізнес-тренер, інвестор і філантроп, Фабрика Бізнесу

Володимир Поліщук — маркетолог, рекламіст, спеціаліст з брендингу, Marketing director у Національній мережі магазинів гаджетів «ЖЖУК»

Олексій Назаров — кофаундер мережі фаст-фуду Ozzi

Андрій Федоров — заступник директора, «Ольшанський і партнери»

Станіслав Черній — засновкник YouTube Academy

Андрій Остапчук — засновник бізнес-клубу, YouTube-каналу № 1 в Україні по бізнесу — «Young Business Club»

Роман Шкабко — засновник компанії Flamix.

Костянтин Павленко — менеджер по роботі з партнерами Бітрікс24.

Зареєструватись можна тут: anatomy.bitrix.ua/spring2018/lvivjune/?utm_source=city-adm

Кількість місць обмежена.