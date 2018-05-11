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Концесія зруйнує Підгорецький замок, - Лариса Возницька

Соломія Головіна

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Підгорецький замок хочуть передати у концесію, якщо це таки відбудеться, пам’ятку просто знищать. Про це сьогодні, 11 травня, під час прес-конференції заявила екс-директор Львівської національної галереї мистецтв Лариса Возницька підняла передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Зараз з’явилася ще одна небезпека, мова йде про те, що Підгорецький замок можуть передати у концесію. Плюс там є величезна територія Пліснеська. Почнеться чорна археологія, а це – страшні речі, які призведуть до втрати тієї спадщини, яка ще зберігається в цій землі», – зазначила вона.

Лариса Возницька згадала про прикрий досвід концесії із замками у Тартакові та Старому Селі і наголосила, що це може повторитися із пам’яткою у Підгірцях.

«Справа в тому що, у концесію вже взято замки в Старому Селі і Тартакові. Що ми отримали? Люди далі в із замку Старому Селі розбирають цеглу собі на хати, замок в Тартакові також пропадає…Оце і концесія. В нас ще невідпрацьований той механізм, щоби той, хто бере у концесію пам’ятку, звертався до фахівців, реставраторів, вони повинні відновлювати цей замок. Тому у цьому випадку це також знову приведе до руйнації. Тільки держава повинна цим займатися, допомагати, виділяти кошти, тому що це наша спадщина».

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