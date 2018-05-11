18-річний хлопець обікрав водія, який погодився його підвезти

Водія обікрав 18-річний мешканець Радехівщини, якого той підвозив. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Радехівське відділення поліції 10 травня за допомогою звернувся 46-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що він підвозив невідомого чоловіка, якого підібрав на автодорозі в одному з сіл району, а згодом виявив відсутність портмоне з грошима в сумі 1500 гривень.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 18-річний мешканець району, у нього правоохоронці вилучили речові докази.

Невдовзі зловмиснику буде повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.