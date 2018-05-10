Як Львів відзначатиме Міжнародний день музеїв: програма заходів

З 18 травня Львів разом з усім світом відзначатиме Міжнародний день музеїв. Цього року Міжнародна Рада музеїв ІСОМ запропонувала тему: «Музеї в мережі: нові методи, нові відвідувачі”//”Hyperconnected museums: New approaches, new publics». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Мета: розвиток культурного туризму, шляхом промоції музеїв серед мешканців та гостей м. Львова, а також розширення активності музеїв в мережі Інтернет.

Понад 25 музеїв міста, з 18 по 31 травня, підготували спеціалізовану програму, яка представить нові способи роботи з відвідувачами, використовуючи в тому числі новітні технології та мережу Інтернет.

У програмі: інтерактивні заходи, квести з використанням QR-кодів, он-лайн вікторини на сторінках музеїв у соціальних мережах, представлення нових мобільних додатків, а також спеціалізовані екскурсії, майстер-класи, лекції, пленери.

Програма передбачена для дорослих, дітей та молоді.

Протягом 18−31 травня є можливість відвідати музеї за доступними цінами або стати учасником безкоштовних заходів, а 18 травня з нагоди Міжнародного дня музеїв — вільних вхід у музеї.

Коротка програма заходів: goo.gl/nZPeYV

Детальна програма: goo.gl/VgkW93

Активним відвідувачам надаватимуться подарунки. Деталі на lviv. travel