Вночі у Львові четверо осіб пограбували 51-річного чоловіка

У Львові патрульні затримали підозрюваного у грабежі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Вчора, близько 22 години вечора, Франківський екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення, що на вулиці Коновальця відбувся грабіж. Четверо осіб, серед яких була одна жінка, силою забрали в заявника два мобільні телефони та втекли. Потерпілий простежив за ними та викликав патруль. Чоловік описав злочинців та вказав місцезнаходження одного з них.

Екіпаж патрульної поліції прибув на місце та зустрівся з заявником. Чоловік чітко вказав на особу, яка була серед нападників. Інспектори підійшли до чоловіка та встановили його в базі даних. На місце події приїхала слідчо-оперативна група.

Згодом 51-річного підозрюваного та потерпілого доставили до Франківського відділу поліції. Особи ймовірних злочинців встановили, проте на місце постійного проживання протягом ночі вони так і не з’явилися. Справою займаються слідчі.