ОСТАННІ НОВИНИ

Вночі у Львові четверо осіб пограбували 51-річного чоловіка

Юлія Шпак

|

У Львові патрульні затримали підозрюваного у грабежі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Вчора, близько 22 години вечора, Франківський екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення, що на вулиці Коновальця відбувся грабіж. Четверо осіб, серед яких була одна жінка, силою забрали в заявника два мобільні телефони та втекли. Потерпілий простежив за ними та викликав патруль. Чоловік описав злочинців та вказав місцезнаходження одного з них.

Екіпаж патрульної поліції прибув на місце та зустрівся з заявником. Чоловік чітко вказав на особу, яка була серед нападників. Інспектори підійшли до чоловіка та встановили його в базі даних. На місце події приїхала слідчо-оперативна група.

Згодом 51-річного підозрюваного та потерпілого доставили до Франківського відділу поліції. Особи ймовірних злочинців встановили, проте на місце постійного проживання протягом ночі вони так і не з’явилися. Справою займаються слідчі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська
Соломія ГОЛОВІНА
Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська

 Скільки ложечок цукру ви кладете до кави? А яку кількість тістечок з’їдаєте, посьорбуючи чай? Експерти рекомендують сут...

Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

Шукаючи третього…
Юрій Кміть для Львівського порталу
Шукаючи третього…

Українське суспільство живе надіями. То надією, що Петро зміниться, то надією, що грузин кращий, то взагалі Надією, яка ...

У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського націон...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...