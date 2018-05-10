ОСТАННІ НОВИНИ

Вікторія Балицька: «Ми гарантуємо вам плювки в лице»

Андрій Котенський

|

Член поліцейської комісії із відбору кандидатів на посади поліцейських у патрульній поліції Львівської області про проблеми набору кадрів до лав патрульної поліції:

 

«Я постійно зустрічаю оці «понабирали» «пластмасові» «селфіки»… О’кей, ми з колегами по комісії чекаємо на вас, порядних, сміливих, чесних, ерудованих, ввічливих, не пластмасових, байдужих до фотосесій, майстерних, стресостійких і витривалих.

Ми гарантуємо вам гідну у всіх відношеннях зарплату 8-10 тисяч, яка подарує вам відчуття деякої невпевненості у сьогоднішньому і завтрашньому дні, гнучкий графік, від якого у вас дуже швидко розвинеться виснаження і хронічна втома, пізнавальне спілкування з хамами, рагулями і придурками, чудове чітке і європейське законодавство, яке вам зв’яже не лише руки, але й, можливо, при майстерній роботі прокурора, зав’яже світ.

Ми гарантуємо вам плювки в лице безхатьків-туберкульозників, завдяки яким ви можете потрапити на шпальти ЗМІ, посмертно, правда. Ми гарантуємо вам оркестр на почесному похованні, якщо якийсь дебіл вистрелить у вас просто так, коли ви підійдете попросити його показати документи. А, зовсім забула, ми гарантуємо вам швидкий і чітко регламентований алгоритм перевірки документів, при якому ви розвинете майстерність швидкого читання, блискавичного, я б сказала. Також гарантуємо «ввічливе» ставлення громадян, від якого у вас опускатимуться руки і моральний дух. Ну, але ж ви сильні, розумні, чесні. Дасте собі раду, якось піднімете собі то все. Давайте, приходьте! Чого ж ви не йдете?

З 30 кандидатів, що приходять, ми відбираємо приблизно 10. І то не всі з них найкращі. До речі, окремо про жінок. Більшість дівчат, яких ми приймаємо, дуже швидко просяться з ліній в кабінети. Хоча на співбесідах запевняють, що хочуть «помогати людям» на вулицях міста. То так, для прихильниць гендерного рівноправ’я.

Ну, що дорогі, аналітики-агресори, ждьом! Подробиці набору ви знайдете на електронних ресурсах Нацполіції», – повідомила Вікторія Балицька у своєму Фейсбук.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська
Соломія ГОЛОВІНА
Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська

 Скільки ложечок цукру ви кладете до кави? А яку кількість тістечок з’їдаєте, посьорбуючи чай? Експерти рекомендують сут...

Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

Шукаючи третього…
Юрій Кміть для Львівського порталу
Шукаючи третього…

Українське суспільство живе надіями. То надією, що Петро зміниться, то надією, що грузин кращий, то взагалі Надією, яка ...

У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського націон...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...