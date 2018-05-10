Вікторія Балицька: «Ми гарантуємо вам плювки в лице»

Член поліцейської комісії із відбору кандидатів на посади поліцейських у патрульній поліції Львівської області про проблеми набору кадрів до лав патрульної поліції:

«Я постійно зустрічаю оці «понабирали» «пластмасові» «селфіки»… О’кей, ми з колегами по комісії чекаємо на вас, порядних, сміливих, чесних, ерудованих, ввічливих, не пластмасових, байдужих до фотосесій, майстерних, стресостійких і витривалих.

Ми гарантуємо вам гідну у всіх відношеннях зарплату 8-10 тисяч, яка подарує вам відчуття деякої невпевненості у сьогоднішньому і завтрашньому дні, гнучкий графік, від якого у вас дуже швидко розвинеться виснаження і хронічна втома, пізнавальне спілкування з хамами, рагулями і придурками, чудове чітке і європейське законодавство, яке вам зв’яже не лише руки, але й, можливо, при майстерній роботі прокурора, зав’яже світ.

Ми гарантуємо вам плювки в лице безхатьків-туберкульозників, завдяки яким ви можете потрапити на шпальти ЗМІ, посмертно, правда. Ми гарантуємо вам оркестр на почесному похованні, якщо якийсь дебіл вистрелить у вас просто так, коли ви підійдете попросити його показати документи. А, зовсім забула, ми гарантуємо вам швидкий і чітко регламентований алгоритм перевірки документів, при якому ви розвинете майстерність швидкого читання, блискавичного, я б сказала. Також гарантуємо «ввічливе» ставлення громадян, від якого у вас опускатимуться руки і моральний дух. Ну, але ж ви сильні, розумні, чесні. Дасте собі раду, якось піднімете собі то все. Давайте, приходьте! Чого ж ви не йдете?

З 30 кандидатів, що приходять, ми відбираємо приблизно 10. І то не всі з них найкращі. До речі, окремо про жінок. Більшість дівчат, яких ми приймаємо, дуже швидко просяться з ліній в кабінети. Хоча на співбесідах запевняють, що хочуть «помогати людям» на вулицях міста. То так, для прихильниць гендерного рівноправ’я.

Ну, що дорогі, аналітики-агресори, ждьом! Подробиці набору ви знайдете на електронних ресурсах Нацполіції», – повідомила Вікторія Балицька у своєму Фейсбук.