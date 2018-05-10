В неділю, 13 травня, з нагоди Дня матері в центрі Львова відбудеться дійство для багатодітних мам, які мають від 3 до 10 діток. Організатори очікують більше півсотні мегаматусь. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Акція «МегаМама міста Лева та області» створена з метою підтримки сімейних цінностей, підтримки багатодітних родин.

«Багатодітні — це не означає, що лише потребуючі, хочемо показати і іншу сторону багатодітності. Дуже часто, коли жінка, вже маючи двоє дітей, вагітніє третьою дитиною, стає перед вибором, чи бути їй взагалі багатодітною. Цим проектом хочемо показати, що багатодітними бути прекрасно і навіть престижно!», — розповідають організатори.

Програма заходу:

— 13.00−16.30 — МегаМами наводять красу (у 5 салонах краси)

— 14.00−17.00 — Фотосесія для кожної МегаМами (дрес-код: світлі відтінки одягу для матусь.

— 17.00−18.10 — Фуршет та вручення дипломів біля Оперного театру. Флешмоб в центральній частині міста.

— 19.00−20.00 — Перегляд вистави у Кіноцентрі Довженка.

— 20.00 — Завершення біля Оперного театру.