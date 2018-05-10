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У Львові чоловік поцупив із шухляди свого екс-роботодавця 50 тисяч

Дарина Смеречанська

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У Львові чоловік обікрав свого колишнього роботодавця на майже 50 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили  у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Так, у Залізничний відділ поліції звернувся за допомогою 26-річний львів’янин. Він повідомив, що 6 травня у приміщенні автосервісу з шухляди столу було викрадено 48 760 гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 30-річний мешканець міста Яворів, колишній працівник цього автосервісу. Речові докази поліцейські у нього вилучили.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – до трьох років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

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