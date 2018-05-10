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Киянка під час побачення впала з 25 поверху

Олександр Косик

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На проспекті Перемоги у Києві під час побачення у недобудованому будинку 19-річна дівчина впала з 25 поверху.  На місце оперативно працювали рятувальники та медики. Про це повідомляє ТСН, передає Львівський портал.

 

Інцидент стався за адресою проспект Перемоги, 133. Молоді хлопець та дівчина вирішили провести нестандартне побачення у недобудованій висотці, однак щось пішло не так і дівчина впала у шахту ліфту.

На місце оперативно прибули рятувальники та медики, проте врятувати дівчину не вдалося.

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