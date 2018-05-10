На Львівщині згоріло відділення «Нової пошти»

У Червонограді 9 травня спалахнула пожежа в складському приміщенні цегляної будівлі на вул. Б. Хмельницького. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, тільки о 04:07 пожежу вдалося повністю ліквідувати. Вогнем знищено 570 куб.м. нитки пряжі, дах на площі 143 кв.м. та пошкоджено 100 куб.м. нитки пряжі в приміщенні де виникла пожежа.

Як інформує «Нео радіо», вогонь перекинувся і на відділення №1 «Нової пошти», де пошкодив дах на площі 240 кв.м. і продукцію на площі 300 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 16 чоловік особового складу та 4 одиниці спецтехніки. Обставини події встановлюються.

Фото: ДСНС