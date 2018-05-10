У Червонограді судитимуть підприємця, що незаконно утримував в магазині двох людей

Підприємець із Червонограда постане перед судом за незаконне позбавлення волі двох громадян. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 44-річного підприємця, який підозрювався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.355 (примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань),ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі щодо двох або більше осіб) КК України.

Приватний підприємець із Червонограда надавав 47-річному місцевому мешканцю у оренду частину нежитлового приміщення під магазин.

У зв’язку із цим, між бізнесменом та вказаною особою виник конфлікт.

Як з’ясувалось, орендар нібито заборгував орендодавцеві значну суму коштів за використання згаданого приміщення.

Розізлившись, зловмисник умисно зачинив вхідні двері магазину, де окрім орендаря перебувало ще двоє відвідувачів, зокрема, вагітна жінка, яка і викликала на допомогу працівників поліції.

Лише після втручання правоохоронців та тривалих переговорів, потерпілих вдалось визволити.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Червоноградського міського суду для розгляду по суті.

Довідково: за вчинене обвинуваченому загрожує до 5 років позбавлення волі.