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Сьогодні відбудеться другий півфінал Євробачення-2018

Юлія Шпак

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Сьогодні, 10 травня, в Лісабоні відбудеться Другий півфінал Євробачення. Прямий ефір транслюватиметься на сайті Eurovision.ua, а також на телеканалі UA: Перший, інформує Eurovision.ua, передає Укрінформ.

 

Коментуватимуть прямий ефір ведучий Євробачення-2017 Тімур Мірошниченко та представниця України на Євробаченні-2010 Alyosha. Відео з коментаторської студії транслюватиметься наживо на сторінках UA: Євробачення і UA: Перший у Facebook, а також на YouTube-каналі UA: Перший.

Окрім того, під час трансляції можна буде поставити запитання коментаторам у YouTube-чаті.

У другому півфіналі за перемогу боротимуться 18 учасників. Послідовність виступів така:

1 Alexander Rybak (Норвегія) з піснею «That’s How You Write А Song»

2 The Humans (Румунія) з піснею «Goodbye»

3 Sanja Ilić & Balkanika (Сербія) з піснею «Nova deca»

4 Jessika feat. Jenifer Brening (Сан-Марино) з піснею «Who We Are»

5 Rasmussen (Данія) з піснею «Higher Ground»

6 Julia Samoylova (Росія) з піснею «I Will not Break»

7 DoReDos (Молдова) з піснею «My Lucky Day»

8 Waylon (Нідерланди) з піснею «Outlaw in ’Em»

9 Jessica Mauboy (Австралія) з піснею «We Got Love»

10 Ethno-Jazz Band Iriao (Грузія) з піснею «For You»

11 Gromee feat. Lukas Meijer (Польща) з піснею «Light Me Up»

12 Christabelle (Мальта) з піснею «Taboo»

13 AWS (Угорщина) з піснею «Viszlát nyár»

14 Laura Rizzotto (Латвія) з піснею «Funny Girl»

15 Benjamin Ingrosso (Швеція) з піснею «Dance You Off»

16 Vanja Radovanovic (Чорногорія) з піснею «Inje»

17 Lea Sirk (Словенія) з піснею «Hvala, ne!»

18 MELOVIN (Україна) з піснею «Under the Ladder»

Нагадаємо, в ніч на 9 травня вночі у Лісабоні визначилися перші фіналісти «Євробачення-2018», яке уперше в історії приводить Португалія.

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