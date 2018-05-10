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Сільському голові, який вимагав у АТОвця хабар, обрали запобіжний захід у вигляді застави

Дарина Смеречанська

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На Львівщині судитимуть сільського голову, якого підозрювали у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у 300 тис грн. від місцевого мешканця, який є учасником АТО.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

За процесуального керівництва прокуратури області завершено досудове розслідування стосовно голови однієї із сільських рад на Львівщині, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднана із вимаганням).

Нагадаємо, що у період серпня-грудня 2017 року обвинувачений вимагав, а згодом і отримав від місцевого мешканця, який є учасником АТО, 300 тис грн неправомірної вигоди.

Вказані кошти чоловік отримав за вирішення питання щодо надання у приватну власність особи земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для ведення селянського господарства.

Ухвалою апеляційного суду Львівської області до зловмисника застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 140 тис грн. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Яворівського районного суду для розгляду по суті. За вчинене народному обранцеві загрожує до 10 років ув’язнення.

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