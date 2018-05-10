Secret Forest та Bilal Karaman запрошують у світ музики і мантр

У четвер, 24 травня, у клубі «Малевич» відбудеться спільний концерт львівського гурту Secret Forest та відомого джазового гітариста Bilal Karaman (Амстердам – Стамбул), який вперше гастролюватиме в Україні. Таким інтернаціональним проектом Secret Forest наповну презентують широкому загалу власну музичну творчість. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Secret Forest – український музичний гурт, який працює в стилях електронної музики та лаунж-поп. Творчість цієї команди – експериментальна подорож у світ музики і мантр, яка виходить за рамки звичних настроїв та повсякденних турбот і наближує кожного слухача до себе справжнього, вчить бути самим собою. Поєднання акустичних інструментів, електронного звучання і текстів на стародавній мові санскрит робить кожен виступ Secret Forest особливим. Зараз гурт працює над своїм майбутнім альбомом, реліз якого під лейблом Moon Records заплановано на червень 2018 р.

24 травня у спільному концертному проекті із Secret Forest до Львова і до України загалом уперше приїде джазовий віртуоз міжнародного класу – гітарист Bilal Karaman (Амстердам – Стамбул). Цей музикант є одним із найвидатніших молодих митців Туреччини. Білал у 2009-му переміг у конкурсі Jazz Guitar (Стамбул). В дискографії гітариста – два альбоми: Bahane / BBS Music (2011 р.) і «Патіка» / Baykuş Music (2013 р.). Окрім сольної кар’єри, співпрацював із багатьма виконавцями у концертах та в альбомах – з Маркусом Міллером, Бутчем Моррісом, Ларсом Даніельсоном, Майком Морено… Білал заснував першу віртуальну гітарну академію в Туреччині під назвою Gitarakademisi.com. Розробив унікальний стиль і так коротко пояснює свою музику: «Унікальний підхід до джазової гітари через Близький Схід».

24 травня гурт Secret Forest і гітарист Bilal Karaman запрошують меломанів у львівський клуб «Малевич», аби відчути, як за допомогою музики можна розширити грані своєї сутності та світогляд, краще зрозуміти інших, поринути у глибини свого серця і віднайти джерело життєдайної енергії та натхнення. Під час цього концерту у форматі візуально-звукового шоу буде представлений сеанс глибокої релаксації, що є абсолютним експериментом у світі музичного й театрального мистецтва.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Ми живемо у світі звуків. А як впливає на нас те, що ми чуємо? Від звукових вібрацій змінюється не тільки наш настрій, а й робота фізіологічних механізмів тіла. Звуки можуть змінити ритм роботи серця і дихання. Та найбільшому впливу звуків піддається наш внутрішній світ. Ми можемо цього не усвідомлювати, але наше сьогодення визначає наше майбутнє. Те, що впускаємо у своє життя сьогодні, впливає на наше завтра. Їжа, яку їмо, музика, яку слухаємо, фільми, які дивимося, книги, які читаємо, друзі, з якими спілкуємося, – усе це формує нашу свідомість і обставини нашого життя», – переконаний лідер гурту Secret Forest Олександр Макаров.

Зробіть крок назустріч до себе – завітайте 24 травня у клуб «Малевич» на спільний концерт львівського гурту Secret Forest та відомого джазового гітариста міжнародного класу Bilal Karaman.

Вартість квитків – від 200 до 500 грн.

Квитки онлайн – тут: gastroli.forest-bilal-karaman/buy

Початок концерту – о 19:00.