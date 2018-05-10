ОСТАННІ НОВИНИ

Наступного тижня у Львові стартує Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози»

Дарина Смеречанська

|

У Львові стартує 37-ий Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

 

Свято музики з відомими іменами та тривалою історією під назвою міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози» розпочнеться 18 травня і триватиме до 10 червня у Львівській обласній філармонії. Понад три тижні класики та 21 концерт чекають у ці дні на львів’ян та гостей міста.

Фестиваль збере у насиченій програмі відомих українських митців та іноземних гостей. Вже багато років «Віртуози» є місцем зустрічі української та європейської музики, класики й сучасності, місцем народження ідей, міжкультурних діалогів й відкриттів у мистецтві. На фестиваль завітають музиканти, диригенти й композитори з багатьох країн світу: Австрії, Бельгії, Німеччини, Ізраїлю, Франції, Японії, Великої Британії, США, Туреччини, Польщі, Швейцарії, Нідерландів та Австралії.

Відкриватиме фестиваль «Віртуози» концерт 18 травня за участі Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії під диригуванням Тараса Криси. Соліст – уродженець Львова, а нині – викладач Мельбурнської консерваторії в Австралії, титулований скрипаль Маркіян Мельниченко.

Із програмою 37 Міжнародного фестивалю музичного мистецтва «Віртуози» можна ознайомитися – тут.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська
Соломія ГОЛОВІНА
Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська

 Скільки ложечок цукру ви кладете до кави? А яку кількість тістечок з’їдаєте, посьорбуючи чай? Експерти рекомендують сут...

Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

Шукаючи третього…
Юрій Кміть для Львівського порталу
Шукаючи третього…

Українське суспільство живе надіями. То надією, що Петро зміниться, то надією, що грузин кращий, то взагалі Надією, яка ...

У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського націон...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...