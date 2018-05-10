Наступного тижня у Львові стартує Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози»

У Львові стартує 37-ий Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Свято музики з відомими іменами та тривалою історією під назвою міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози» розпочнеться 18 травня і триватиме до 10 червня у Львівській обласній філармонії. Понад три тижні класики та 21 концерт чекають у ці дні на львів’ян та гостей міста.

Фестиваль збере у насиченій програмі відомих українських митців та іноземних гостей. Вже багато років «Віртуози» є місцем зустрічі української та європейської музики, класики й сучасності, місцем народження ідей, міжкультурних діалогів й відкриттів у мистецтві. На фестиваль завітають музиканти, диригенти й композитори з багатьох країн світу: Австрії, Бельгії, Німеччини, Ізраїлю, Франції, Японії, Великої Британії, США, Туреччини, Польщі, Швейцарії, Нідерландів та Австралії.

Відкриватиме фестиваль «Віртуози» концерт 18 травня за участі Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії під диригуванням Тараса Криси. Соліст – уродженець Львова, а нині – викладач Мельбурнської консерваторії в Австралії, титулований скрипаль Маркіян Мельниченко.

Із програмою 37 Міжнародного фестивалю музичного мистецтва «Віртуози» можна ознайомитися – тут.