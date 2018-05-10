На Дрогобиччині двоє підприємців «нажили» на ремонті школи 120 тисяч

За службову недбалість судитимуть двох підприємців на Львівщині, які нанесли сільській школі збитків на 120 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Дрогобицька місцева прокуратура скерувала до суду два обвинувальні акти стосовно 59–річного службовця комунального підприємства Львівської обласної ради та 48–річного львівського бізнесмена, яких підозрювали у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367 КК України (службова недбалість).

Несумлінно ставлячись до своїх обов’язків, вказані особи підписали акти приймання виконаних робіт з реконструкції загальноосвітньої школи у с.Ролів на Дрогобиччині.

Проте, нібито закуплених на понад 120 тис. грн будівельних товарів насправді у наявності не було.

Таким чином зловмисники завдали місцевому бюджету істотної шкоди.

Подальшу долю правопорушників вирішуватиме Дрогобицький міськрайонний суд.

За вчинене їм загрожує обмеження волі на строк до трьох років, а також трирічне позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.