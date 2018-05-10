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На Дрогобиччині двоє підприємців «нажили» на ремонті школи 120 тисяч

Олександр Косик

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За службову недбалість судитимуть двох підприємців на Львівщині, які нанесли сільській школі збитків на 120 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Дрогобицька місцева прокуратура скерувала до суду два обвинувальні акти стосовно 59–річного службовця комунального підприємства Львівської обласної ради та 48–річного львівського бізнесмена, яких підозрювали у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367 КК України (службова недбалість).

Несумлінно ставлячись до своїх обов’язків, вказані особи підписали акти приймання виконаних робіт з реконструкції загальноосвітньої школи у с.Ролів на Дрогобиччині.

Проте, нібито закуплених на понад 120 тис. грн будівельних товарів насправді у наявності не було.

Таким чином зловмисники завдали місцевому бюджету істотної шкоди.

Подальшу долю правопорушників вирішуватиме Дрогобицький міськрайонний суд.

За вчинене їм загрожує обмеження волі на строк до трьох років, а також трирічне позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

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