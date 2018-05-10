Суд виправдав військового комісара Львівщини за оприлюднення списків призовників

Апеляційний суду Львівської області скасував постанову Личаківського районного суду про притягнення військового комісара Львівської області Олександра Тіщенка до адміністративної відповідальності за розголошення персональних даних призовників. Про це Олександр Тіщенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні закінчилося 5-місячне відстоювання моїх прав в українському суді перемогою здорового глузду та захисту державних інтересів. Зокрема, рішенням апеляційного суду Львівської області скасована постанова Личаківського районного суду про притягнення мене до адміністративної відповідальності за розголошення персональних даних призовників, як незаконна. Таким чином підтверджено мою правоту виконання службових обов’язків щодо заходів для здійснення призову на строкову військову службу восени 2017 року»,- написав він.

Також Олександр Тіщенко додав, що військові комісаріати Львівської області працюють у штатному режимі. Призов на строкову службу і військову службу за контрактом виконуються згідно планового завдання.

Нагадаємо, 22 листопада 2017 року на Facebook-сторінці Львівського обласного військового комісаріату було оприлюднено прізвища призовників, які ухиляються від служби в армії.

Нагадаємо, раніше Львівський портал писав, що військового комісара Львівщини оштрафували через публікацію списків юнаків, які «косять» від армії. Також ветерани та учасники АТО вирішили зібрати кошти військовому комісару Львівщини на сплату штрафу.