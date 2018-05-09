В Україні затримали 14 любителів тоталітарної символіки

В Україні затримали 14 осіб за правопорушення, пов’язані з використанням забороненої комуністичної тоталітарної символіки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МВС України.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, грубих порушень публічної безпеки та порядку не зафіксовано.

«Станом на 12 годину в усіх регіонах держави триває близько 1250 заходів, участь у яких беруть понад 365 тисяч осіб. Грубих порушень публічної безпеки та порядку не зафіксовано», – запевнив він.

С. Яровий також зауважив, що мали місце певні інциденти із забороненою символікою.

«Відносно десяти осіб складені адмінпротоколи за ст. 173-3 КУпАП (Виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки). Крім того, до органів поліції доставлено 14 осіб за правопорушення, пов’язані з використанням забороненої комуністичної тоталітарної символіки. Дані осіб встановлюються», – сказав Сергій Яровий.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко наголосив, що правоохоронці проводять всі необхідні заходи та залучають всі сили, щоби сьогоднішній день пройшов спокійно.

«Звертаюся до всіх громадян не провокувати ситуацію, не конфліктувати, а у випадку виявлення забороненої символіки – звертатися до найближчого поліцейського, який вилучить її, згідно із чинним законодавством», – додав він.

Нагадаємо, в день 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в посилений режим несення служби переведені більше 27 тисяч правоохоронців. На бойовому чергуванні також знаходиться дві тисячі одиниць техніки.

Варто додати, що одне із затримань сталося у Львові. Правоохоронці пов’язали чоловіка, який прийшов на Марсове поле у комуністичній футболці СРСР.