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У Львові із торгового центру евакуйовують людей через замінування

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 9 травня, у Львові нібито замінували торговий центр Forum Lviv. Про це Львівському порталу повідомили на гарячій лінії міста.

 

«Згідно з інформацією ДСНС, надійшло повідомлення про замінування торгового центру Forum Lviv, що на вул. Під Дубом,7», – йдеться у повідомленні.

Цю інформацію Львівському порталу підтвердила і речниця Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська. Вона зазначила, що близько 17:00 год. на лінію «102» зателефонував анонім і повідомив про замінування.

«Анонім повідомив, що через 10 хвилин має статися вибух. На місце негайно виїхали всі спецслужби, із торгового центру евакуювали всіх відвідувачів і працівників», – розповіла Світлана Добровольська.

Наразі всі деталі події встановлюються.

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