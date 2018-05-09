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У Червонограді горів рейсовий автобус

Олександр Косик

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У Червонограді вогнеборці ліквідували пожежу в рейсовому автобусі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Вчора, 8 травня, о 19.57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в місті Червонограді на вулиці Сокальській. Пожежа виникла на території автостанції в рейсовому автобусі «ЕТАЛОН» сполученням «Львів – Ковель».

О 20:03 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу, та о 20:11 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців вдалось запобігти розповсюдженню пожежі та врятувати автобус від повного знищення вогнем.

До ліквідації пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події встановлюються.

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