Турчинов просить, аби СБУ розібралася зі ЗМІ, які транслювали «військовий парад» із «ДНР»

Секретар РНБО Олександр Турчинов звернувся до СБУ щодо сьогоднішньої трансляції деякими українськими електронними ЗМІ «військового параду» з окупованого Донецька під заголовком «Трансляція з ДНР». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Сьогодні, коли весь світ згадує мільйони людей, які загинули під час Другої світової війни, деякі українські електронні ЗМІ вели пряму трансляцію так званого «військового параду» з окупованого Донецька під заголовком «Трансляція з ДНР». Тиражування інформаційної отрути, щоб посіяти розбрат та зневіру, та, підмінивши поняття, перетворити визвольну війну на громадянську – один із пріоритетів гібридної війни, що веде проти нас Росія. А в цьому випадку ми можемо говорити і про цілком конкретний злочин – популяризацію терористичної організації», – написав Турчинов.

Він наголосив, що вже з цього приводу звернувся у Службу безпеки України.

«Я звернувся з офіційним листом до СБУ щодо розслідування цього правопорушення та внесення електронних ЗМІ, які забезпечували пряму трансляцію «святкування» окупаційних військ Росії в Донецьку, до санкційного списку. І в цьому випадку не йдеться про свободу слова. Співпраця з терористами, співучасть у терористичній діяльності, популяризація терористичних структур є злочином у будь-якій цивілізованій країні», – зазначив Олександр Турчинов.

Також він додав, що в Німеччині та Франції зараз розробляють та ухвалюють жорсткі законодавчі акти щодо протидії інформаційному тероризму та інформаційним фейкам.

« І це відбувається у відповідь саме на російську інформаційну та пропагандистську агресію, яка загрожує вже всьому демократичному світові. Зважаючи, що Україна знаходиться на передовій у цій війні, нам необхідно негайно імплементувати їх напрацювання та досвід до українського законодавства», – додав Турчинов.