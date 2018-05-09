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СБУ відправила назад у Росію журналістів, що мали висвітлювати в Україні події 9 травня

Олена Карп'юк

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Спеціальних кореспондентів російських «Первого канала» та телеканалу «Россия», що прибули в Київ для підготовки тенденційних сюжетів про святкування в Україні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Служба безпеки України відправила назад у Росію та Казахстан. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ.

 

Оперативники спецслужби задокументували, що за задумом російських пропагандисток, відзняті Валентиною Соловйовою та Ольгою Юр’євою відеоматеріали планувалось використати для дискредитації України перед світовою спільнотою та поширенню дезінформації серед населення.

«У межах комплексу заходів із протидії втручанню країни-агресора у вітчизняний медіапростір та локалізації загроз в інформаційній сфері, у зв’язку з тим, що діяльність російської пропагандистки шкодить національній безпеці України та її суверенітету, територіальній цілісності і конституційному ладу, 9 травня 2018 року Соловйову примусово повернуто до РФ, а Юр’єву – до Казахстану із забороною в’їзду до нашої країни терміном на три роки», – йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначимо, згідно з Указом Президента України №133 від 15 травня 2017 року, до російських «Першого каналу» та «Россия» застосовані спеціальні обмежувальні заходи щодо діяльності на території держави.

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