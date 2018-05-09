ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині чоловік з рушниці застрелив сусідського собаку

Олександр Косик

|

На Дрогобиччині чоловік застрелив сусідського собаку. Правоохоронці встановлюють обставини події. Мисливську рушницю у зловмисника вилучено. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Дрогобицький відділ поліції 8 травня звернувся житель одного із сіл району. Чоловік повідомив, що 52-річний односільчанин застрелив його собаку.

Як встановили правоохоронці, правопорушник здійснив два постріли у лайку з мисливської гладкоствольної рушниці.  За словами зловмисника, він застосував зброю тому, що вона загризла курку на його подвір’ї.

Мисливську рушницю, на яку чоловік має відповідні дозвільні документи, вилучено. Поліцейські склали адміністративний протокол за ст.174 Кодексу України про адміністративні правопорушення (стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку).

Вчинення цього правопорушення тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї і бойових припасів.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

Шукаючи третього…
Юрій Кміть для Львівського порталу
Шукаючи третього…

Українське суспільство живе надіями. То надією, що Петро зміниться, то надією, що грузин кращий, то взагалі Надією, яка ...

У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського націон...

У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками
Наталя ДУЛЯБА
У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками

Львів як один із потужних туристичних центрів України приваблює гостей не лише архітектурними пам’ятками, а й розмаїттям...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...