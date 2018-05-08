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Завтра частину вулиці Коперника закриють для проїзду

Олександр Косик

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Завтра, 9 травня, з 7.00 до 10.00 год. буде перекрито для проїзду вулицю Коперника (від Банківської до проспекту Свободи). Перекриття відбуватиметься через завезення великогабаритних ремонтних конструкцій (робота вантажівки з краном) необхідних для ремонту даху будівлі на пл. Міцкевича, 6/7. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Розпочалися роботи з ремонту даху в будинку на пл. Міцкевича, 6/7. Завтра, 9 травня, з 07.00 год і до 10.00 год. буде перекрито для проїзду вул. Коперника (від вул. Банківська до пр. Свободи), оскільки відбуватиметься завезення великогабаритних ремонтних конструкцій (робота вантажівки з краном) необхідних для ремонту даху будівлі на пл. Міцкевича, 6/7.

«Це кутовий будинок на розі вул. Коперника і пр. Свободи. У цьому будинку величезна проблема з дахом, зокрема, з куполом даху — його в будь-який момент може знести вітром. Цей купол має цинкові фігурні зображення, які зроблені методом чеканки. Це дуже складний дах. Тендер на проведення робіт виграло ПП „Володар-Маркет“. Будемо їм всіляко допомагати і сприяти, щоб вони зробили цей об’єкт. На ці роботи маємо виділено з міського бюджету 1 млн. грн. Однак загальна вартість більше 3 млн. грн», — розповіла начальник управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

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