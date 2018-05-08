За півроку Львівська залізниця купила три однакові мікроавтобуси у нещодавно створеної фірми

Львівська залізниця провела тендер на закупівлю мікроавтобуса очікуваною вартістю 902 055 грн. Згідно з тендерною документацією, предметом закупівлі має стати транспортний засіб чорного кольору з місцями не менше, ніж для восьми осіб із клімат-контролем та потужністю 120 кінських сил. Про це пише «Залізниця без корупції», передає Львівський портал.

У тендері взяли участь три фірми: ТОВ «Хюндай Центр Полтава», ТОВ «Авто Лідер Захід» та ДП «Базіс Авто», які пропонували однакові автомобілі Hyundai H-1 2016 року випуску.

«Хюндай Центр Полтава» із найнижчою ціновою пропозицією була відхилена тендерним комітетом через відсутність в її тендерній документації сертифікату відповідності, сертифікату якості та довідки банку про наявність рахунку.

Перемогу ж отримало ТОВ «Авто Лідер Захід» із ціною 875 000 грн.

Саме «Авто Лідер Захід» зареєстроване 6 березня 2017 року в селі Зимна Вода Львівської області.

У грудні минулого року фірма вже перемагала в тендері Львівської залізниці на закупівлю двох аналогічних автомобілів вартістю по 826 200 грн, тобто за чотири місяці вартість даного автомобіля зросла майже на 50 000 грн.

За рік свого існування «Авто Лідер Захід» не мав інших державних контрактів, окрім договору зі Львівською залізницею.

Власником ТОВ «Авто Лідер Захід» є житель Червонограда Павло Волков, якому також належить близько 10 інших фірм, прописаних у Червонограді.