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Україна може отримати $250 млн від США на зброю і посилення оборони

Омелян Шевчук

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Комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США представив проект закону про «Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони», який передбачає надання Україні безпекової допомоги на $250 мільйонів. Про це повідомляє посольство України в США на сторінці у Facebook, передає Українська правда.

 

Сума коштів, яку пропонується виділити, на $100 млн більша, ніж Комітет пропонував надати у поточному бюджетному році. При цьому $50 млн із зазначеної суми пропонується спрямувати виключно для надання летальної зброї оборонного характеру.

Законопроект має бути узгоджений з версією, яку підготує Сенат. Бюджетний запит має пройти вивчення і обговорення в американському Конгресі, де можуть вноситися зміни і доповнення перед поданням на підпис президентові США.

Як відомо, оборонний бюджет США на 2018 рік передбачає виділення $350 мільйонів для надання безпекової допомоги Україні та заходи щодо протистояння російській агресії.

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