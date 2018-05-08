У Львові військовослужбовці вшанували жертв Другої Світової

Військовослужбовці Національної академії сухопутних військ вшанували пам’ять жертв Другої світової війни. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

На початку дня декілька сотень курсантів, керівництво та офіцери вишу з символічними квітками маку на одностроях запалили на стройовому плацу Національній академії лампадки перед символічним хрестом. Також військовослужбовці вшанували жертв Другої світової хвилиною мовчання та промовили слова поминальної молитви разом із головою Центру військового капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ отцем Степаном Сусом.

Продовжився захід біля Пам’ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору «Шталаг-328». Участь у поминальних заходах взяли, зокрема, військовослужбовці Національної академії сухопутних військ та військових частин Львівського гарнізону, представники державної влади та місцевого самоврядування, громадські активісти та духовенства. Учасники заходу запалили лампадки й встановили символічний вінок з червоних маків біля меморіального хреста.

Довідка

День пам’яті та примирення — пам’ятний день в Україні, який відзначають 8 травня з 2015 року, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Цього дня вшановують подвиг українського народу, його визначний внесок в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлюють повагу всім борцям проти нацизму.

Фото: Академія сухопутних військ