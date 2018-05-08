У Львові спіймали зловмисників, що ретранслювали російські пропагандистські телеканали

У Львові працівники служби безпеки припинили ретрансляцію заборонених в Україні пропагандистських телеканалів Російської Федерації та терористичної організації «ДНР». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що група місцевих жителів організувала нелегальний продаж телевізійних приставок із завчасно налаштованим доступом до забороненого контенту. Своїх клієнтів зловмисники підшукували через створений у мережі Інтернет власний веб-ресурс.

Під час санкціонованих обшуків в офісному приміщенні «ділків» оперативники виявили обладнання, що підтверджує їх протиправну діяльність.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України наразі тривають слідчі дії.