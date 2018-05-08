ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові спіймали зловмисників, що ретранслювали російські пропагандистські телеканали

Олена Карп'юк

|

У Львові працівники служби безпеки припинили ретрансляцію заборонених в Україні пропагандистських телеканалів Російської Федерації та терористичної організації «ДНР». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ.

 

Правоохоронці встановили, що група місцевих жителів організувала нелегальний продаж телевізійних приставок із завчасно налаштованим доступом до забороненого контенту. Своїх клієнтів зловмисники підшукували через створений у мережі Інтернет власний веб-ресурс.

Під час санкціонованих обшуків в офісному приміщенні «ділків» оперативники виявили обладнання, що підтверджує їх протиправну діяльність.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України наразі тривають слідчі дії.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

Шукаючи третього…
Юрій Кміть для Львівського порталу
Шукаючи третього…

Українське суспільство живе надіями. То надією, що Петро зміниться, то надією, що грузин кращий, то взагалі Надією, яка ...

У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського націон...

У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками
Наталя ДУЛЯБА
У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками

Львів як один із потужних туристичних центрів України приваблює гостей не лише архітектурними пам’ятками, а й розмаїттям...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...