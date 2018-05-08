У Львові пройде Міжнародний фестиваль камерної музики

Впродовж 10−12 травня 2018 року у Львові відбудеться Перший Міжнародний фестиваль камерної музики «¾». «¾» — це чудова нагода незабутньо провести травневі вихідні із всесвітньовідомими виконавцями шедеврів камерної музики. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Музичне мистецтво Львова розвивається шаленими стрімкими кроками і, зокрема, один і з таких — це музичні фестивалі, спрямовані на різні цільові аудиторії і на різних локаціях. Адже в нас є дуже багато таких, не звиклих для проведення музичних фестивалів локацій, які будуть задіяні на цьому заході. Фестиваль буде проходити вперше і ми, як міська рада, активно підтримуємо організаторів у проведенні дійства. Ми віримо в те, що цей фестиваль має всі шанси стати одним з найкращих фестивалів камерної музики у місті Львові, а відтак завоювати свою аудиторію не лише серед львів’ян, але й серед гостей міста. Сподіваємося, що на цей фестиваль уже впродовж наступних років будуть їхати люди не лише з України, але й з-за кордону.

Я б також наголосила на важливості освітньої складової під час фестивалю, тому що та освітня складова — це такий об’єднуючий елемент консерваторій, музичних шкіл і взагалі музикантів. Коли ми говоримо про музичне мистецтво у Львові і, власне, навчання у наших музичних школах, нам важливо створювати умови для наших дітей, які навчаються в цих школах. Ми хочемо мотивувати їх, аби вони розвивалися далі і відчували сцену, увагу аудиторії.

Я вірю, що цей фестиваль стане одним із таких майданчиків для того, щоб наші учні брали активну участь в майстер-класах і вдосконалювалися, здобуваючи якісь нові практичні навички і, окрім того, спілкувалися дійсно з зірками світового масштабу.

Я переконана, що нам спільно з організаторами вдасться створити гарний фестиваль і, думаю, це буде такий успішний гарний початок чогось дуже-дуже великого, значимого у нашому місті”, — зазначила Наталія Бунда, директор департаменту розвитку ЛМР.

««¾» — нова подія унікального формату у Львові. Метою фестивалю є не лише концерти відомих виконавців сучасності, а передовсім — розвиток потенціалу українських молодих музикантів, можливість їх спілкування, навчання та навіть музикування із метрами світового камерного виконавства.

Фестиваль об’єднає музикантів із трьох країн: Франції, Польщі та України. Концерти та майстер-класи фестивалю відбудуться у знакових для міста локаціях: Львівській обласній філармонії, Українському Католицькому Університеті та у Музеї сакральної барокової скульптури Пінзеля”, — розповідають організатори фестивалю.

Хедлайнери Фестивалю камерної музики «¾»:

Алексіс Косенко — флейта, диригент (Франція).

Молодий, надзвичайно талановитий флейтист, диригент та музикознавець. Основною сферою зацікавлення митця є барокова музика. У його біографії — численні виступи в якості соліста та диригента із десятками оркестрів у найпрестижніших концертних залах Європи. Він записав повне зібрання флейтових концертів К.Ф. Е. Баха, А. Вівальді, Дж. Тартіні, а також Паризьких квартетів Г. Ф. Телемана. А. Косенко є чудовим знавцем усіх історичних форм свого інструменту.

Клаудіуш Баран — бандонеон (Польща).

Польський акордеоніст, бандонеоніст, який успішно поєднує концертну діяльність із викладацькою, а також із посадою ректора Варшавського Університету Музики. В його біографії концерти з найкращими оркестрами Європи, такими як NOSPR, Orkiestra Polskiego Radia «Amadeus», Sinfonietta Cracovia, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra AUKSO, «Capella Bydgosti ensis», Camerata Academia, «Vratislavia», Dresdner Philharmoniker, Philharmonie Meinengen та багатьма іншими.

Міхал Наги — гітара (Польща).

Лауреат престижних гітарних конкурсів та фестивалів: Міжнародного Гітарного Конкурсу у Ф’юджі, Міжнародного Гітарного Фестивалю у Гданську, Кракові тощо. Відомий виконавець композицій Астора П’яццоли. Є також автором музики для радіо та кіно, за що був нагороджений відзнакою фірми SonyMusic.

Аркадіуш Крупа — гобой (Польща).

Професор гобоя Варшавського Університету Музики імені Фридерика Шопена. Перший гобоїст оркестру SinfoniaVarsovia (Варшава). Здійснював записи платівок на найпрестижніших лейблах: Naxos, Virgin, Deutsche Grammophon.

Прибуток з концертів цих відомих виконавців слугуватиме основою для створення фонду підтримки юних талантів України. До цієї ініціативи може приєднати кожен, відвідавши події фестивалю. Окрім того, усі виконавці проводитимуть безкоштовні майстер-класи для учнів та студентів музичних навчальних закладів. Для участі в майстер-класах потрібно попередньо заповнити он-лайн заявку.

«На концертах фестивалю „¾“ гості матимуть змогу послухати звучання автентичної барокової флейти у виконанні Алексіса Косенка, поринути у неповторну атмосферу Музею Іоанна Пінзеля, де поєднання вражень від музичних композицій та скульптурних шедеврів генія створить незабутні відчуття, які запам’ятаються надовго. Також до Львова завітають одні з кращих сучасних інтерпретаторів пристрасних танго А. П’яццоли, а доповнять усю різноманітну картину репертуару фестивалю „¾“ справжні перлини світової класики», — додають організатори.

Програма концертів та повний перелік лекцій і майстер-класів фестивалю у спільноті фестивалю у Facebook: www.facebook.com/lvivchamberfestival/

Контакти організаторів фестивалю: Михайло Закопець, засновник та арт-директор фестивалю тел: 096 242 04 42, пошта: m_zakopets@yahoo.com, Леся Пронько, керівник проекту, тел: 093 442 21 44, пошта: l.pronko.s@gmail.com