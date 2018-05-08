Після грози більше 20 населених пунктів Львівщини залишились без електропостачання

Вчора ввечері, 7 травня, на території Львівської області сталося п’ять аварій в системах електропостачання. В усіх випадках роботи по відновленню світла будуть проводитися 8 травня. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

У Львові о 20:13 год. внаслідок пошкодження в електромережі (1 ТП 10 кВ) тимчасово без електропостачання залишились абоненти сел. Рудно, с. Підрясне, с. Рясне – Руська – частково.

Ситуація в області:

Сокальський район – с. Заболоття, с. Перемисловичі, с. Низи – повністю та м. Белз і с. Русин,– частково.

Турківський район – с. Стоділка – частково.

Дрогобицький район с. Винники, с. Заколоть, с. Підбуж – повністю.

Жовківський район – с. Ситихів, с. Збиранка, с. Воля Гомулецька, с. Малі Грибовичі, с. Малі Підліски – повністю, м. Дубляни, с. Малехів, с. Гряда, с. Великі Грибовичі – частково.

Роботи по відновленню електропостачання будуть проводитися 8 травня.