На території одного з лісництв Львівщини незаконно зрубали майже 200 дерев

Держінспекторами з ОНПС Львівської області проведено заходи державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства на території Яворівського району, під час яких на Лелехівському лісництві виявили незаконну рубку дерев. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

В ході здійснення рейдової перевірки на території Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області поблизу лісового масиву Страдчівського НВЛК ДВНЗ «НЛТУ» України Лелехівського лісництва працівниками Інспекції виявлено незаконну рубку 186 дерев породи бук, сосна, граб та дуб. Розмір шкоди заподіяної державі становить 211 661 грн.

Матеріали перевірки в порядку статті 214 Кримінально – процесуального кодексу України скеровано у Яворівський відділ поліції ГУНП для вжиття заходів реагування.