ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині громаді повернули 13 га земель відумерлої спадщини

Омелян Шевчук

|

На Львівщині громаді повернули 13 га земель сільськогосподарського призначення вартістю майже 1,3 млн грн., яку визнали відумерлою спадщиною. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

За даними відомства, Золочівська прокуратура звернулась до суду із шістьма заявами, з метою визнання в інтересах місцевих громад спадщини, як відумерлої.

Суд підтримав позицію прокуратури та повністю задовольнив усі позовні вимоги. Відтак громадам повернули 13 га земельних ділянок загальною вартістю майже 1,3 млн грн.

Зокрема, наприкінці квітня цього року Перемишлянський районний суд визнав спадщину, що складається майже із 2 га, а її вартість становить понад 500 тис грн, відумерлою, а відтак вона перейшла у власність Білецької сільської ради, що на Перемишлянщині.

Відумерла спадщина в цивільному праві – майно померлого, яке не переходить до його спадкоємців. Відумерла спадщина може утворитися, якщо до дня смерті спадкодавця не виявиться спадкоємців ні згідно із законом, ні по заповіту, а також якщо жоден із спадкоємців не прийняв спадку або всі спадкоємці позбавлені спадку заповітом.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

Шукаючи третього…
Юрій Кміть для Львівського порталу
Шукаючи третього…

Українське суспільство живе надіями. То надією, що Петро зміниться, то надією, що грузин кращий, то взагалі Надією, яка ...

У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського націон...

У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками
Наталя ДУЛЯБА
У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками

Львів як один із потужних туристичних центрів України приваблює гостей не лише архітектурними пам’ятками, а й розмаїттям...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...