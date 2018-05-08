На Львівщині громаді повернули 13 га земель відумерлої спадщини

На Львівщині громаді повернули 13 га земель сільськогосподарського призначення вартістю майже 1,3 млн грн., яку визнали відумерлою спадщиною. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

За даними відомства, Золочівська прокуратура звернулась до суду із шістьма заявами, з метою визнання в інтересах місцевих громад спадщини, як відумерлої.

Суд підтримав позицію прокуратури та повністю задовольнив усі позовні вимоги. Відтак громадам повернули 13 га земельних ділянок загальною вартістю майже 1,3 млн грн.

Зокрема, наприкінці квітня цього року Перемишлянський районний суд визнав спадщину, що складається майже із 2 га, а її вартість становить понад 500 тис грн, відумерлою, а відтак вона перейшла у власність Білецької сільської ради, що на Перемишлянщині.