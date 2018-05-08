На Львівщині фіскали вилучили понад 32 тонни незаконного дизельного пального

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області вилучили з незаконного обігу більше 32 тонн дизельного пального вартістю близько один мільйон гривень. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні ДФС у Львівській області.

В рамках проведення операції «Акциз – 2018» було встановлено, що один із жителів області зберігає та реалізує на АЗС дизельне пальне сумнівного походження без відповідних дозвільних документів.

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено понад 32 тонни з дизпалива орієнтовною вартістю близько 1 млн. грн., а також автозаправний комплекс орієнтовною вартістю близько 200 тис. гривень.

Стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

Матеріали вказаного адміністративного правопорушення направлено до суду для прийняття рішення згідно чинного законодавства.

Фото: ДФС