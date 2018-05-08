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На Кульпарківській автомобіль переїхав чоловіка, що лежав посеред дороги

Олександр Косик

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У Львові водій скоїв наїзд на чоловіка, який лежав на проїзній частині. Внаслідок наїзду потерпілий отримав забої, садна та струс головного мозку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 травня близько 22.35 на вулиці Кульпарківській у Львові. Водій автомобіля «Шкода Фабія», 43-річний львів’янин, скоїв наїзд на чоловіка, котрий лежав на проїзній частині. Внаслідок наїзду потерпілий, 33-річний мешканець Львова, отримав тілесні ушкодження – забої, садна, струс головного мозку та був госпіталізований.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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