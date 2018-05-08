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Львівські курсанти вдосконалюють навики з гірської підготовки

Омелян Шевчук

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В Національній академії сухопутних військ в рамках навчальної дисципліни «Бойова система виживання воїна» тривають практичні заняття із гірської підготовки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі НАСВ.

 

Зокрема, курсанти третього курсу, котрі здобувають фах командирів механізованих підрозділів, вчаться застосовувати альпіністське спорядження, освоюють способи в’язання вузлів, опановують способи облаштування переправ, діяти в екстремальних та позаштатних ситуаціях за різних умов місцевості.

За словами викладача кафедри тактико спеціальних дисциплін працівника ЗС України Миколи Шевякова, в умовах сьогодення практичні навички з гірської підготовки необхідні для майбутніх офіцерів, адже завдяки ним покращується фізичний розвиток і витривалість, загартовується їхній морально-психологічний стан. Цього разу з курсантами відпрацьовувалась організація навісної переправи, яка призначена для переміщення військовослужбовців важкопрохідними ділянками місцевості.

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