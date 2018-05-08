Львівелектротранс виставив на продаж металобрухт

ЛКП «Львівелектротранс» виставило на публічні торги продаж металобрухту на загальну стартову суму 698 600 грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«У ЛКП „Львівелектротранс“ уже вдруге виставили на публічні торги металобрухт, що накопичився на підприємстві. Загалом на торги виставлено чотири лоти на загальну стартову суму 698 600 грн. Попередній аукціон, що також відбувався на майданчику ProZorro, пройшов вдало», − розповів начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

В умовах торгів також передбачено, що переможець аукціону самостійно здійснює порізку, сортування, транспортування металобрухту з території ЛКП «Львівелектротранс».