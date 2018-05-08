ОСТАННІ НОВИНИ

Львівелектротранс виставив на продаж металобрухт

Олена Карп'юк

|

ЛКП «Львівелектротранс» виставило на публічні торги продаж металобрухту на загальну стартову суму 698 600 грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«У ЛКП „Львівелектротранс“ уже вдруге виставили на публічні торги металобрухт, що накопичився на підприємстві. Загалом на торги виставлено чотири лоти на загальну стартову суму 698 600 грн. Попередній аукціон, що також відбувався на майданчику ProZorro, пройшов вдало», − розповів начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

В умовах торгів також передбачено, що переможець аукціону самостійно здійснює порізку, сортування, транспортування металобрухту з території ЛКП «Львівелектротранс».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

Шукаючи третього…
Юрій Кміть для Львівського порталу
Шукаючи третього…

Українське суспільство живе надіями. То надією, що Петро зміниться, то надією, що грузин кращий, то взагалі Надією, яка ...

У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського націон...

У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками
Наталя ДУЛЯБА
У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками

Львів як один із потужних туристичних центрів України приваблює гостей не лише архітектурними пам’ятками, а й розмаїттям...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...