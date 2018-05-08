Львів’ян запрошують на безкоштовний показ документального фільму «Сплюндрована пам’ять»

У четвер, 10 травня, о 17:30 год., в музеї «Територія Терору» відбудеться показ документально-ігрового фільму «Сплюндрована пам’ять». Стрічка присвячена українцям, які за волею обставин, перебуваючи у складі різних армій та держав, гинули за чужі інтереси. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Фільм, створений ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять», розповідає про трагічну долю українців із української дивізії зброї СС «Галичина», які воювали за Україну в складі німецьких збройних формувань, та українців, які воювали за Україну в складі радянської Робітничої Селянської Червоної Армії. Кінострічка показує і те, як їхні могили на рідній землі залишились незнаними та сплюндрованими.

Автор сценарію – Любомир Горбач. Режисери-постановники – Любомир Горбач, Орест Огородник. Оператор-постановник – Андрій Турянський. Тривалість фільму – 45 хв.

Після завершення фільму відбудеться показ військових одностроїв українців, які воювали в складі німецьких збройних формувань, – 14 дивізії зброї СС «Галичина», радянської робітничо-селянської Червоної армії.

Музей знаходиться за адресою: проспект В. Чорновола, 45 г. Вхід на кінопоказ вільний.