Львів’ян апрошують на пішу прощу до Унева

Упродовж 18-20 травня відбудеться ювілейна XXV міжнародна молодіжна піша проща зі Львова до Унева. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львіської ОДА.

Розпочнеться проща Літургією о 7:00 год у храмі Архистратига Михаїла (вулиця Винниченка,22). Після молитви розпочнеться реєстрація, що триватиме до 8:50 год. Колона прощі розпочне свій рух о 9:00 год.

За два дні ходьби прочани подолають відстань 60 км, з ночівлею в місті Глиняни у перший день та нічними молитовними чуваннями у Свято-Успенській Унівській Лаврі. Маршрут пролягатиме через м. Львів – с. Лисиничі – с. Підбірці – с. Миклашів – с. Нижня Білка – с. Заставне – м. Глиняни – с. Якторів – с. Унів.

Учаснику прощі необхідно мати з собою: спальник, каремат, посуд, намет (за бажанням), зручне взуття, теплий одяг, дощовик, власну аптечку, молитовник та вервичку. Усі важкі речі (спальник, каремат, змінний одяг, засоби гігієни тощо) довозить автомобіль до місця ночівлі. З собою у рюкзак варто покласти лише те, що знадобиться під час ходьби (печиво/канапки, воду, посуд, дощовик, медикаменти тощо).

Організаторами заходу є ТУСК «Обнова», Свято-Успенська Унівська Лавра, молодіжні організації та спільноти УГКЦ.

Контакти: Анастасія 063-12-45-009. Детальніше за посиланням.