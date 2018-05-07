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За добу на Львівщині сталося чотири ДТП із мотоциклістами

Омелян Шевчук

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Із початком мотосезону на Львівщині зростає кількість ДТП. Лише за минулу добу зафіксували чотири аварії з постраждалими за участі мотоциклістів. Про це Львівському порталу повідомили, у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, 6 травня, на Львівщині сталось чотири дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими, учасниками яких були водії двоколісних транспортних засобів.

У селищі Славське Сколівського району вночі 22-річний мешканець одного з сіл району, керуючи мотоциклом «Ліфан», не впорався з керуванням, з’їхав дороги та зіткнувся з бетонною опорою моста. Внаслідок зіткнення чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Близько 19.45 в одному з сіл Стрийського району 31-річний місцевий мешканець, водій скутера, не впорався з керуванням та впав на проїзну частину. З тілесними ушкодженням чоловіка доставлено у лікарню.

У Яворівському районі близько 15.40 на автодорозі між селами Івано-Франкове та Лозино водій мотоцикла «Хонда», 30-річний львів’янин, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Медики поставили чоловіку діагноз «перелом ноги, проникаючі рани та садна».

Близько 13.40 у Львові на вулиці Пасічній 37-річний мешканець Дрогобича, водій мотоцикла «Сузукі», скоїв наїзд на пішохода – 26-річного львів’янина, якого з переломами, саднами та забоями було доставлено у лікарню.

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