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Укрзалізниця вже призначає додаткові поїзди на Трійцю

Олександр Косик

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Випереджуючи підвищений попит на залізничні перевезення, Укрзалізниця вже почала роботу з призначення додаткових поїздів на Трійцю, яка цьогоріч припадає на 27-28 травня. Квитки на 9 додаткових поїздів та 3 рейси вже у продажі. Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

 

Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 25, 26 та 28 травня. Відправлення з Києва о 08:03, прибуття до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дати о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 243/244 Київ – Львів здійснить рейси 26 та 28 травня. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення о 09:40 та прибуття о 19:05.

Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейси 25 та 28  травня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 177 Київ – Хмельницький курсуватиме 27 травня. Відправлення з Києва о 06:06 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.

Поїзд № 292/291 Хмельницький – Київ курсуватиме в напрямку Києва 25 травня та до Хмельницького 29 травня. Відправлення з Хмельницького о 04:35 та прибуття до Києва о 10:37. У зворотному напрямку відправлення о 15:28 та прибуття о 22:40.

Поїзд № 164/163 Київ – Харків здійснить рейси 26 та 28 травня. Відправлення з Києва о 06:52 та прибуття до Харкова о 15:03. У зворотному напрямку відправлення о 12:49 та прибуття о 21:00.

Поїзд № 242 Кременчук – Київ відправиться 25 травня до Києва о 09:15 та прибуде о 19:14. Зворотно з Києва вирушить 29 травня о 10:34 та прибуде о 19:45.

Поїзд № 780/779 Вінниця – Суми курсуватиме 25, 26, 27, 28 травня. Відправлення з Вінниці о 13:43, прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку відправлення о 05:30 та прибуття до Вінниці о 13:08.

Поїзд № 276/275 Львів – Дніпро курсуватиме 27, 29 травня до Дніпра та 28, 30 травня – до Львова. Відправлення з Львова о 13:00 та прибуття до Дніпра о 08:15, у зворотному напрямку відправлення о 16:30 та прибуття до Львова о 10:55.

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