У Стрию одну й ту ж жінку вкотре затримали за торгівлю наркотиками

В Стрию зловмисницю взято під варту за торгівлю наркотиками. Жінці загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як встановили слідчі спільно з працівниками кримінальної поліції Стрийського відділу поліції, 49-річна місцева мешканка продавала таблетки «субітекс», що містять наркотичну речовину «бупренорфін», у власній квартирі в центральній частині міста, де проживає разом із сім’єю.

В ході санкціонованого обшуку в помешканні жінки було виявлено та вилучено таблетки, що містять наркотичну речовину.

«Восени 2016 року поліцейські вже проводили санкціонований обшук за місцем проживання зловмисниці. Тоді у її квартирі виявили та вилучили ручну гранату «РГД-5», пістолет, набої та нарковмісні таблетки. Після внесення застави вона вийшла на волю. Проте перспектива потрапити за грати стриянку не зупинила – вона продовжувала займатися злочинною діяльністю», – розповів начальник Стрийського відділу поліції полковник поліції Іван Малиш.

За клопотанням органу досудового розслідування нещодавно суд обрав зловмисниці міру запобіжного заходу у вигляді тривання під вартою. Їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.