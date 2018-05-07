У Львові пасажири маршрутки затримали крадія

У Львові в маршрутці зловмисник викрав у студента мобільний телефон. Пасажири ж не дали йому втекти та викликали поліцію. Про це Львівському порталу повідомили у Відділ комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, у Львові під час проїзду в маршрутному таксі №15 громадяни стали свідками того, як у молодого чоловіка викрали мобільний телефон. Пасажири швидко зорієнтувалися та не давши злодію втекти викликали правоохоронців, які й затримали зловмисника.

Як встановили правоохоронці, до вчинення правопорушення причетний 41-річний місцевий мешканець.

За фактом крадіжки відкрите кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.