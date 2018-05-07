ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові пасажири маршрутки затримали крадія

Омелян Шевчук

|

У Львові в маршрутці зловмисник викрав у студента мобільний телефон. Пасажири ж не дали йому втекти та викликали поліцію. Про це Львівському порталу повідомили у Відділ комунікації поліції Львівської області.

 

За даними правоохоронців, у Львові під час проїзду в маршрутному таксі №15 громадяни стали свідками того, як у молодого чоловіка викрали мобільний телефон. Пасажири швидко зорієнтувалися та не давши злодію втекти викликали правоохоронців, які й затримали зловмисника.

Як встановили правоохоронці, до вчинення правопорушення причетний 41-річний місцевий мешканець.

За фактом крадіжки відкрите кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

Шукаючи третього…
Юрій Кміть для Львівського порталу
Шукаючи третього…

Українське суспільство живе надіями. То надією, що Петро зміниться, то надією, що грузин кращий, то взагалі Надією, яка ...

У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського націон...

У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками
Наталя ДУЛЯБА
У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками

Львів як один із потужних туристичних центрів України приваблює гостей не лише архітектурними пам’ятками, а й розмаїттям...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...