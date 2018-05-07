Садовий почав виправдовуватися, чому нагородив проросійсько налаштованого Бобришова

Мер Львова Андрій Садовий почав виправдовуватися перед громадою стосовно відзначення з нагоди Дня міста гендиректора ПАТ «Львівський хімічний завод» Анатолія Бобришова, що є відомим прихильником «русского мира» і фінансував антиукраїнське видання «Русский вестник». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

«Щодо керівника підприємства пана Бобришова було звернення керівників підприємств Сихівського району. Середня зарплата на цьому підприємстві зараз 8 тис грн. Працює 180 осіб. Він керівник цього підприємства 30 років. Тому я зобов’язаний реагувати на такі звернення», – цитує мера його прес-служба.

На думку Андрія Садового, етнічний росіянин Анатолій Бобришов робить якісно свою справу і забезпечує стабільною роботою 180 людей.

«Дякую людям за ту роботу, яку вони роблять у сьогоднішньому часі. Якщо є якісь нехороші факти, то це треба розслідувати на певних рівнях. Я отримав звернення від керівників Сихівського району з проханням відзначити керівника, який показує якісні результати в роботі. Сьогодні 8 тис грн середньої зарплати, 180 людей мають стабільну роботу — це важливо для нашого міста», — зазначив Андрій Садовий.

Як пише Zaxid.net, 74-річний Анатолій Бобришов народився на Кубані і переїхав до Львова після служби в армії. У 1987 році став гендиректором Львівського хімічного заводу, де працює і досі. Зараз Бобришову і його доньці Крістіні Бобришовій належать понад 66% акцій ПАТ «Львівський хімічний завод».

Анатолій Бобришов є головою Конгресу російських громад західних областей України і був головним фінансистом діяльності Російсько культурного центру у Львові – зокрема, саме він фінансував видання газети «Русский вестник» з виразно антиукраїнськими поглядами, де серед іншого публікувалися статті з вимогами реабілітації Сталіна. Він також фінансував будівництво Свято-Троїцького храму УПЦ МП на території колишнього львівського заводу «Кінескоп».

Фото: Zaxid.net