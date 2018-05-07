Природа не має кордонів: дітей Львівщини запрошують до участі у конкурсі малюнків

Наближаються Дні Європи в Україні. З цієї нагоди департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації спільно із природоохоронними установами області третій рік поспіль оголошує конкурс дитячого малюнку «Природа не має кордонів». Про це Львівському порталу повідомлии у прес-службі ЛОДА.

Автори найкращих робіт отримають подарунки від департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, а їх роботи візьмуть участь у виставках під час проведення екологічних заходів в межах області.

Запрошуємо до участі у конкурсі дітей будь-якого віку з усіх куточків країни. За умовами конкурсу дитячий малюнок має бути присвячений природі Європейського континенту, яка об’єднує населення незалежно від кордонів між країнами.

Надсилайте малюнки до 18 травня 2018 року у відсканованому вигляді на електронну адресу biores_lviv@ukr.net, або поштою на адресу: Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, 79026, м.Львів, вул. Стрийська 98 із позначенням «Конкурс дитячого малюнку».

До конкурсної роботи слід додати інформацію: ім’я та вік дитини, місце проживання та назву малюнку (за бажанням) і контактний номер телефону.

За детальнішою інформацією звертайтеся за телефоном: 2387399.