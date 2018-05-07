Підприємці відремонтують місток в брамі Глинянської вежі

За кошти підприємців буде відремонтовано дерев’яний місток у брамі Глинянської вежі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомили у Галицькій районній адміністрації, сьогодні розпочинаються підготовчі роботи, а від завтра проводитимуть ремонт містка.

«Коштом і силами підприємці буде відремонтують дерев’яний місток у брамі Глинянської вежі. Сьогодні буде проведено підготовчі роботи, а від завтра розпочнуться ремонтні роботи. Гадаю, що протягом тижня роботи будуть завершенні. Однак, на час робіт може бути ускладнений або перекритий прохід для мешканців через цей місток. Тому просимо мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей», — розповів Андрій Зозуля, голова Галицької районної адміністрації.

Нагадаємо, управління охорони історичного середовища ЛМР замовило проект щодо впорядкування території — облаштування громадського простору перед «Глинянською вежею». За словами Лілії Онищенко, начальника управління охорони історичного середовища, після виготовлення проекту, проходження експертизи та за наявності фінансування, роботи можуть розпочати ще у цьому році. Проектом передбачено облаштувати плесо води в рові, яка має рухатися, збільшити кількість лавочок та озеленити територію.