На перехресті Старознесенської і Богданівської встановлять світлофорний об’єкт за 634 тис. грн

На перехресті вул. Старознесенська — вул. Богданівська побудують світлофорний об’єкт. Влаштування світлофорного об’єкту буде із встановленням відповідних дорожніх знаків. На проектні і будівельні роботи по встановленню світлофорного об’єкту з міського бюджету буде виділено 634 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Станом на сьогодні проведено обстеження місця встановлення світлофорного об’єкту, зібрані необхідні вихідні дані (викопіювання), отримано технічні умови від ПАТ «Львівобленерго» та підготовлено договір на проектування. Після виготовлення проекту, проходження експертизи, буде визначено виконавця робіт, який встановить даний світлофорний об’єкт. На проектні і будівельні роботи з міського бюджету буде виділено 634 тис. грн.», — розповів начальник управління інженерного господарства ЛМР Олександр Одинець.

За його словами, побудувати світлофорний об’єкт на перехресті вул. Старознесенська — вул. Богданівська планують до кінця літа цього року.

Також заплановано влаштування додаткового зовнішнього освітлення (опори зі світильниками) на першому і другому пішохідних переходах на вул. Кукурудзяній.